نائب رئيس المجلس العسكري في #السودان يؤكد أن المجلس سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 14:10
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لبنان: مجلس الوزراء يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 في قصر بعبدا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب الإسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل
الرئيس عون: على الموازنة أن تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية
العسكريون المتقاعدون ينفذون سلسلة تحركات في بيروت والمناطق رفضاً " للمس بحقوقهم"
وزير الدفاع الياس بو صعب خلال جولته على الحدود الشمالية الشرقية: لا يجوز أن نستسهل المس بحقوق العسكريين
بو صعب: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية وفق ما نص عليه البيان الوزاري
فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة الغربية وتقلص مساحة الصيد بغزة إلى 6 أميال بحرية
قوات العدو الاسرائيلي تهدم منزلا ببلدة سلوان بالقدس المحتلة قرب المسجد الاقصى
سانا: الجيش السوري يقضي على إرهابيين من "جبهة النصرة" في قلعة المضيق والحواش بريف حماة الشمالي الغربي
سوريا: إصابة مدني وأضرار مادية جسيمة جراء اعتداء ارهابي بقذائف صاروخية على أحياء مدينة محردة بريف حماة الشمالي الغربي
وزير الدفاع الروسي: يجب مراقبة الحدود والأراضي الأفغانية التي صارت محجة لإرهابيي "داعش" الفارين من سوريا
تجمع المهنيين السودانيين: نأمل من المجلس العسكري أن يتحلى بدرجة من التعقل كي لا يدفع شعبنا لثورة أخرى
قوى الحرية والتغيير في السودان: نواجه تعسف المجلس العسكري وسنواصل التظاهرات والاعتصامات
المجلس الانتقالي السوداني: الفريق عبد الفتاح البرهان سيتولى رئاسة المجلس السيادي المشترك مع المدنيين
المجلس الانتقالي السوداني: لصبرنا حدود وقدمنا الكثير من التنازلات للحفاظ على النسيج الاجتماعي
المجلس الانتقالي السوداني: ليس لدينا مصلحة في فض الاعتصام انما ندعو لفتح الشوارع
صحيفة وول ستريت جورنال: نائب وزير العدل الأميركي يقدم استقالته على أن يترك منصبه في 11 أيار المقبل
الرئيس الإيراني: سنواصل تصدير النفط بالرغم من الضغط الأميركي وشعبنا لن يسمح بانتصار العدو
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: إذا أرادت أميركا أن تغلق علينا باباً فلدينا العديد من الأبواب
القائد العسكري الباكستاني: سنزيد عدد قواتنا الأمنية لمراقبة الحدود المشتركة مع إيران
البنتاغون يصدق على إرسال 320 جندياً إضافياً إلى الحدود مع المكسيك
شرطة نيوزيلندا تبطل مفعول عبوة مريبة داخل حقيبة في كرايستشيرش
الحكومة السريلانكية ترفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن فرضته في أعقاب هجمات عيد الفصح
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
نائب رئيس المجلس العسكري في #السودان يؤكد أن المجلس سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون (سبوتنيك)
منذ 57 mins
30 April، 2019
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