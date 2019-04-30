نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في #السودان: ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 14:11

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في #السودان: ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم (سبوتنيك)

منذ 58 mins 30 April، 2019
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