لأول مرة… أطباء روس يزرعون لطفل رئتين وكبد

نجح أطباء روس في مركز شوماكوف الطبي في العاصمة موسكو بزراعة كبد ورئتين لطفل مصاب بالتليف الكيسي.

ووفقا لوسائل إعلام روسية استغرقت العملية التي أجريت للطفل البالغ من العمر 9 سنوات في 2 شباط/ فبراير الماضي 16 ساعة متواصلة.

وأكد مدير المركز الطبي والطبيب الذي أجرى عملية الزرع سيرغي غوتيه، أن هذه أول عملية زراعة ناجحة لثلاثة أعضاء (رئتين وكبد) في آن واحد.

وأوضح الطبيب أن المريض يستعيد عافيته وسيخرج من المستشفى قريبا.

يذكر أن التليف الكيسي هو مرض وراثي سببه طفرة جينة معينة يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين و البنكرياس وقد يصيب الأعضاء الأخرى كالكبد.

ومعدل الوفيات يتراوح بين 50 و 60 في المائة، والعمر المتوقع للمرضى يتراوح بين 20 و 50 سنة.

المصدر: سبوتنيك