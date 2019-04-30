روسيا وسوريا تدعوان للسماح لممثلي الأمم المتحدة والسلطات بدخول مخيم الركبان

أعلن كل من رئيس مقر التنسيق المشترك الروسي-السوري بشأن عودة اللاجئين، رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، أن روسيا وسوريا تدعوان للسماح لممثلي الأمم المتحدة والهلال الأحمر والسلطات السورية بدخول مخيم الركبان “لتوزيع عادل للمساعدات الإنسانية”. وقال ميزينتسيف ومخلوف في إحاطة “لا يمكن ضمان الشفافية في توزيع المساعدات الإنسانية إلا من خلال الوصول المباشر لممثلي الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية والهلال الأحمر العربي السوري إلى المخيم، وهم الذين يمكنهم على الأرض تحديد الخطوات المستقبلية لإنقاذ قاطني المخيم”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية