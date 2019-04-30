روسيا ترصد 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ 24 ساعة وتركيا 19 خرقاً

أفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات اللاذقية (5) وحماة (3 ) وحلب (2)، في حين رصد الجانب التركي 19 خرقا في محافظات حلب (13) وإدلب (2) ) وحماة (4). وأشارت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية إلى أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة نفذ 2106 عملية إنسانية. بوزن إجمالي بلغ 3351.37 طن.

وخلال الــ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزا. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية