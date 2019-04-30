الفالح يشارك في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي ويأمل التعاون مع روسيا في الزراعة

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، مشاركته بمنتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي. وقال في حديث لوكالة “سبوتنيك”، مجيبا على سؤال عما إذا كان سيشارك في المنتدى “نعم، أحضر لزيارته، لقد زرت الدورتين الأخيرتين لمنتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، ووجدته مفيد وممتع ومنظم بشكل جيد، وهو فرصة ليس فقط لتقابل الشركاء الأوربيين ولكن الشركاء من كل أنحاء العالم، وقد تحول إلى فعالية عالمية وليس فقط على مستوى روسيا”. وتابع قائلاً ” وبعد ذلك سيكون لدينا اللجنة الحكومية المشتركة، في 10-11 يونيو /حزيران”.

وأضاف الفالح”حاليا ما نخطط لفعله هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات الحالية وتسريع التقدم بإطار العمل الحالي، وبعضها واسع جدا، وهناك العديد من الاتفاقات الفرعية والاستثمارات الفرعية التي تتبع لها، اعتقد أن المنطقة التي تقدم الفرص الأكبر بين اكبر دولتين للطاقة في العالم، سنستثمر في الطاقة والكيماويات، لذلك سنقوم بتفضيل هذه المباحثات وسنتابع التطور فيها”. وأوضح وزير الطاقة السعودي “بالإضافة إلى الطاقة، هناك التعاون في مجال التكنولوجيا والعلوم، ومجال الفضاء، نرغب أن نكتشفه أيضا، والزراعة ونأمل أن نتعاون في مجال الزراعة وخاصة استيراد بعض المنتجات من روسيا، للتزويد طويل الأمد للسعودية، باحتياجات الغذاء”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية