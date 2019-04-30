جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر رسميا تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال بعد إطلاق صاروخ الليلة الماضية تجاه اسدود – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 09:02

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر رسميا تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى 6 أميال بعد إطلاق صاروخ الليلة الماضية تجاه اسدود

منذ 4 mins 30 April، 2019
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