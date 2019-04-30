عادات خاطئة تؤدي إلى تعفن الطعام

تفاجأ بعض النساء بتلف الطعام وفساده حتى إن لم يمر عليه وقت طويل، وقد يرجع هذا لبعض العادات الخاطئة التي تسرع من تعفن الطعام، والتي يجب الحذر منها:

1-ترك الطعام في جو رطب: خلال موسم الصيف يكون الطقس حار ورطب، وعند ترك الطعام وخاصةً الفاكهة والخضروات خارج الثلاجة، فسوف تفسد سريعاً وتصبح غير صالحة للإستخدام. ولذلك يفضل وضع الأطعمة في الثلاجة خلال موسم الصيف أو أي وقت يكون فيه الحرارة مرتفعة مع وجود رطوبة.

2-سقوط الماء على الأطعمة: إن سقطت الماء على الطعام دون قصد، وتم حفظه وهو مبلل ورطب، فسوف يتلف، لأن أغلب الأطعمة يجب أن تبقى جافة وبعيدة عن الماء، لذا يجب إحكام غلق حاويات الأطعمة، وإذا سقطت عليها الماء، يفضل طهيها في نفس اليوم وعدم تخزينها مرة أخرى.

3-حفظ الأطعمة معاً: من العادات التي تسبب تلف الطعام هو حفظ أكثر من صنف معاً في الثلاجة وعدم فصلهم عن بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال، يتم وضع الفاكهة في رف، ويكون كل نوع فاكهة بمفرده، ووضع اللحوم في رف اخر، وهكذا.

4-عدم مراقبة الطعام: يجب متابعة الطعام المخزن بشكل دوري للتأكد من عدم تلف جزء منه، وبالتالي يؤثر على بقية الطعام. وينطبق هذا على الفاكهة والخضروات بشكل خاص، حيث يمكن أن تتلف واحدة وتؤدي إلى تلف بقية الثمرات.

ولكن إن ظهر التعفن على جزء من ثمرة الفاكهة أو حبة الخضار، فيجب التخلص منها بالكامل، ولا يستحب قطع الجزء التالف واستخدام بقية الثمرة لأن البكتيريا انتشرت بها بالكامل حتى وإن لم تكن ظاهرة.

5-عدم إحكام غلق الحاويات: عند شراء حاويات مخصصة لتخزين الطعام، يجب التأكد من إمكانية غلقها بإحكام، وعند استخدامها، لابد من إحكام غلقها جيداً، لأن أي هواء يتسرب إليها سوف يؤدي إلى تلفها، فعادةً ما يتم تخزين البقوليات والتوابل وغيرها في حاويات مخصصة، ولابد من غلقها جيداً.

6- تعريض الطعام المخزن للضوء: لابد من إبعاد الطعام المخزن عن الضوء الذي يسبب تحلل مكوناته أو تفاعله مع مكونات أخرى، ليصبح فاسداً وغير صالحاً للإستخدام، كما أن تعرض بعض أنواع الأطعمة للضوء يمكن أن يؤدي إلى تغير طعمها ورائحتها، ويجعلها تفقد العناصر الغذائية الموجودة به.

7-عدم حفظ الأطعمة في المكان المناسب: يختلف كل طعام عن الاخر فيما يتعلق بطريقة ومكان الحفظ، فبعض الأطعمة يصلح وضعها خارج الثلاجة مثل البقوليات والتوابل، وأخرى لابد من وضعها في الثلاجة مثل الفواكه والخضروات، كما أن بعض الأطعمة يستلزم حفظها في الفريزر مثل اللحوم والدجاج والأسماك.

ولذلك يجب معرفة المكان المناسب لتخزين كل طعام، والتأكد من درجة حرارة التبريد في الثلاجة والتجميد في الفريزر لضمان الحفاظ عليها دون تلف.

المصدر: ويب طب