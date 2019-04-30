التحكم المروري: 3 قتلى و34 جريحاً في 23 حادثاً خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 09:02

التحكم المروري: 3 قتلى و34 جريحاً في 23 حادثاً خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 11 mins 30 April، 2019
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