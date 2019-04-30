التحكم المروري: 3 قتلى و34 جريحاً في 23 حادثاً خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 09:02
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السودان: استئناف المحادثات بين المجلس العسكري وممثلي الاحتجاجات تمهيداً لتشكيل مجلس مشترك لإدارة البلاد
الشرطة النيوزيلندية: تعاملنا مع حادث في كرايستشيرش ولنغتون ودعينا المواطنين الى تجنب المنطقة
أندونيسيا: مقتل نحو 40 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
التحكم المروري: 3 قتلى و34 جريحاً في 23 حادثاً خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 11 mins
30 April، 2019
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