القوى الامنية قطعت الطريق المؤدية من مصرف لبنان المركزي الى شارع الحمرا الرئيسي وقامت بتحويل السير (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 09:02

القوى الامنية قطعت الطريق المؤدية من مصرف لبنان المركزي الى شارع الحمرا الرئيسي وقامت بتحويل السير (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 32 mins 30 April، 2019
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