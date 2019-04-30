قوى الامن الداخلي: توقيف 71 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب وتزوير (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2019 - 09:02

قوى الامن الداخلي: توقيف 71 مطلوباً بجرائم مختلفة أمس مخدرات، سرقة، سلب وتزوير (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 36 mins 30 April، 2019
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