قوى الامن الداخلي: ضبط 1079 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2019 - 09:03

قوى الامن الداخلي: ضبط 1079 مخالفة سرعة زائدة أمس عن طريق الرادار (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 38 mins 30 April، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة