مسلحون يهاجمون أكبر حقل نفطي في ليبيا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية على محطة تابعة لحقل الشرارة النفطي، وردت القوة التي تحرس الحقل على المهاجمين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مهندس نفط قوله إن قوة الحراسة صدت المهاجمين في نهاية المطاف.

فيما أكدت المؤسسة في بيان أنه “لم تقع خسائر بشرية في صفوف عمال النفط وأن الإنتاج لم يتأثر”.

ولم تتضح بعد الجهة التي ينتمي إليها المسلحون الذين استهدفوا حقل الشرارة الواقع في منطقة جنوب غربي ليبيا تسيطر عليها قوات موالية للمشير خليفة حفتر.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل الشرارة نحو 300 ألف برميل يوميا وسيطر عليه حراس حكوميون ورجال قبائل للضغط من أجل مطالب مالية في ديسمبر قبل أن يعود للعمل في مارس الماضي.

وتدير المؤسسة الوطنية للنفط الحقل بالتعاون مع شركاء أجانب وتوقف الإنتاج فيه لفترات بسبب جماعات مسلحة وحوادث أخرى.

المصدر: وكالة رويترز