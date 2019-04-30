انتخاب الموريتاني ولد أعمر مديرا عاما لـ”ألكسو”

انتخبت دول المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو”، الموريتاني محمد ولد أعمر مديرا عاما جديدا للمنظمة.

وحصل ولد أعمر على أغلبية أصوات الدول المشاركة في الدورة غير العادية للمؤتمر العام لـ”ألكسو”، والتي عقدت يوم الاثنين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، متفوقا على منافسه التونسي ناجي جلول.

وتولى ولد أعمر (54 عاما) في السابق منصب وزير الثقافة والاتصال في موريتانيا ورئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون بولاية الحوض الغربي جنوبي البلاد.

وسيشغل ولد أعمر منصب المدير العام للمنظمة خلفا للكويتي سعود هلال الحربي، والذي استقال مؤخرا قبل إكمال مدة الأربع سنوات بسبب تكليفه بمهام أخرى في بلده.

وتأسست “ألكسو” بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية وأعلن رسميا عن قيامها في يوليو عام 1970، ويقع مقرها الرئيسي في تونس.

المصدر: وكالة رويترز