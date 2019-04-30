البنتاغون: اطلعنا على فيديو يقال إن البغدادي ظهر فيه

علقت وزارة الحرب الأمريكية على نشر وسائل الدعاية التابعة لتنظيم “داعش”، مقطع فيديو يظهر فيه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لأول مرة منذ عام 2014.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون: “نحن على علم بالفيديو الذي نشر اليوم ويقال إن أبو بكر البغدادي يظهر فيه”.

وأضاف: “نواصل دعم قوات الشركاء في مهمتها لإلحاق الهزيمة بداعش نهائيا”.

من جهته، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: “محللو الحكومة الأمريكية سيدرسون الفيديو وسنحيله إلى هيئات الاستخبارات لتتحقق من صحة التسجيل”

وأضاف أنه تم توجيه ضربة استراتيجية ونفسية قوية إلى الإرهابيين في سوريا والعراق، حيث “سقط ما يسمى بخلافتهم وتم القضاء على قادتهم وهرب آخرون”، مشيرا مع ذلك إلى أن “القتال لم ينته بعد”.

أما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فلم تعلق على الفور على شريط الفيديو الذي نشره “داعش”.

المصدر: وكالات