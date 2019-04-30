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April 30 2019 - 01:58

بوغدانوف يبحث مع وزير خارجية حكومة الوفاق الوضع في ليبيا

منذ 1 ساعة 29 April، 2019
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أخبار دولية - روسيا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين بوغدانوف وسيالة، اليوم الاثنين، أن المسؤول الليبي قدم خلال المكالمة رؤيته وأفكاره حول تطورات الوضع العسكري والسياسي في ليبيا.

بدوره، أكد الجانب الروسي “على موقفه المبدئي الداعم لوحدة وسلامة أراضي وسيادة ليبيا، والطرق الدبلوماسية لتسوية الأزمة في ليبيا بمساعدة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة”.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الليبي.

المصدر: وكالات

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