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April 30 2019 - 01:58

عاصفة تضرب مناطق مختلفة من العراق وتخلف قتلى

منذ 2 ساعة 29 April، 2019
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العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة في العراق، وفاة 5 مواطنين وإصابة أكثر من 80 آخرين بسبب عواصف ترابية ضربت المحافظات الجنوبية وخاصة النجف وكربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان مقتضب، إن “أربعة مدنيين لقوا مصرعهم وأصيب 61 نتيجة العاصفة الترابية في كربلاء”.

وأضاف أن “مستشفيات المحافظة استقبلت المصابين وقدمت لهم العلاج اللازم”.

من جهتها، أكدت مديرية صحة محافظة النجف، وفاة شخص وإصابة 20 آخرين بسبب العواصف في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان أن “مستشفيات الحكيم والسجاد استقبلت 21 إصابة بعد العاصفة الترابية جراء سقوط جدران وسقوط نخلة على سيارة في العباسية”.

وأكدت “وفاة أحد المصابين في منطقة العباسية”.

المصدر: السومرية نيوز

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