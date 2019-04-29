واشنطن بوست: ترامب أدلى بأكثر من 10 آلاف تصريح “كاذب أو مضلل”

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في إحصائية لها، أن الرئيس دونالد ترامب وخلال أكثر من 800 يوم في الرئاسة تجاوزت تصريحاته “الكاذبة أو المضللة”، 10 آلاف تصريح.

وذكرت الصحيفة، أن ” الإحصائيات التي تولاها فريق تقصي الحقائق في الصحيفة، كان يفترض أن تغطي المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك”.

وأكدت الصحيفة أن “22 بالمئة من هذه التصريحات سجلت أثناء تجمعات (أعيدوا أمريكا عظيمة)، التي ابتعد فيها ترامب كثيرا عن الواقع والحقائق”.

وذكرت الإحصائية أن من الأشياء اللافتة أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار “العبارات الخاطئة ذاتها”.

وترامب الذي يصف بانتظام الصحفيين بأنهم “أعداء الشعب” ويروجون “أخبارا مزيفة”، وصف مؤخرا مدققي الحقائق في الصحف أنهم “من أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الإعلام”.

المصدر: وكالات