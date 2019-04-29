لافروف: نأمل بمشاركة اليونيسكو في إعمار المواقع الأثرية السورية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا تأمل بأن تشارك منظمة اليونيسكو في إعمار الآثار التاريخية في سوريا.

وقال لافروف خلال اجتماع اللجنة الروسية لشؤون اليونيسكو، المنعقد اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ 65 لانضمام روسيا إلى المنظمة: “آمل بأن تشارك اليونيسكو بشكل فعال في إعادة إعمار مواقع التراث العالمي الثقافي التي تضررت على أيدي الإرهابيين في سوريا، مثلما تقوم به في العراق”.

وأضاف أن روسيا ستواصل بذلك الجهود الرامية إلى تفعيل الأجندات التي تساهم في وحدة الصف للمنظمة، ومن بين أولوياتها تعزيز التعاون في مجال التعليم.

وأشار إلى أن روسيا تواصل المشاركة في المشاريع الرئيسية للمنظمة، وأنها ستسعى إلى الحصول على مقعد في لجنة التراث العالمي، حيث من المقرر أن تجري هذا العام انتخابات أعضاء المجلس.

يذكر أن الجماعات المسلحة، وخاصة “داعش”، دمرت أو ألحقت أضرارا بالعديد من مواقع التراث الثقافي العالمي في سوريا، بما في ذلك بعض الآثار التاريخية في تدمر، التي كانت تحت سيطرة الإرهابيين لفترة معينة قبل تحريرها من قبل الجيش السوري بدعم القوات الجوية الروسية.

المصدر: وكالات