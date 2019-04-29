تجمع المهنيين في السودان: سنواصل المباحثات مع المجلس العسكري حتى تحقيق أهدافنا

أكد تجمع المهنيين السودانيين خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين، أنه سيواصل المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي لتحديد جميع الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها.

وقال تجمع المهنيين إنه سيقدم رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية للمجلس العسكري يوم الثلاثاء 30 أبريل، مؤكدا أن الاعتصام سيتواصل حتى تحقيق جميع أهدافه.

هذا ونفى التجمع في بيان ما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري بخصوص الاتفاق على فتح بعض الجسور ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم، مشيرا إلى أن هذا مناف للواقع ومجاف لأي اتفاق مع المجلس العسكري.

وبين أن تسلم مقاليد الحكم في البلاد من قبل سلطة مدنية انتقالية على جميع المستويات السيادية، والتنفيذية والتشريعية وفقا لإعلان الحرية والتغيير الذي توافقت عليه جماهير الشعب السوداني كهدف أساسي.

إلى ذلك، شدد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة أن يستمر الاعتصام في كل المدن حتى تسلّم السلطة من الشعب وفاء لدماء الضحايا ولتضحيات الشعب، مؤكدا أنهم سيكملون المسار بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل.

كما بين التجمع أنه سيتصدى لجميع أشكال التآمر، موضحا أن الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل أسلحة الشعوب الأبية لقهر الظلم والطغاة.

المصدر: وكالات