توالي عودة السياح اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ والدفعة الأخيرة فجرا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2019 - 23:36

توالي عودة السياح اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ والدفعة الأخيرة فجرا

منذ 1 ساعة 29 April، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

وصلت الدفعة الثانية من السياح اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ، عند التاسعة من مساء اليوم، على متن طائرة تابعة لشركة “أجنحة لبنان”، التي استأجرتها شركة “بركات للسياحة والسفر” مسيرة الرحلة إلى شرم الشيخ.

وستصل إلى بيروت، عند الساعة الثانية عشرة منتصف هذه الليلة، الدفعة الثالثة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. بينما ستصل الدفعة الرابعة والأخيرة، عند الرابعة فجر الغد، في 30 نيسان، على متن طائرة تابعة لشركة “أجنحة لبنان”.

وكانت طائرة مصرية تابعة لشركة “يو جي” قد أعادت الدفعة الأولى مساء أمس.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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