اللواء سلامي: الجيش والحرس الثوري يعملان جنبا الى جنب لرفع القدرات الدفاعية

اعلن القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي ان الجيش والحرس الثوري يعملان جنبا الى جنب لتحقيق هدف واحد هو النهوض بالقدرات الدفاعية للبلاد في ظل قيادة قائد الثورة الاسلامية .

وقال اللواء سلامي لدى استقباله اليوم الاثنين القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي ان الاخوة بين الجيش والحرس الثوري تستمد جذورها من تضحيات عضدي الثورة والنظام ابان مرحلة الدفاع المقدس وما بعدها واضاف ان افاق التعاون والتضامن والتناغم الفكري بين الجيش والحرس الثوري نابعة من الشعور المشترك والادراك المتطابق للمخاطر والتهديدات المحدقة.

واكد ان الجيش والحرس الثوري يعملان جنبا الى جنب لتحقيق هدف واحد هو النهوض بالقدرات الدفاعية للبلاد وقال ان النهوض بالقدرات الدفاعية يجري في ظل قيادة الامام السيد علي الخامنئي القائد العام للقوات المسلحة وان التطوير يتم بشكل منسجم ومتضافربحيث ان ان الجيش والحرس الثوري اصبحا جناحي الشعب الايراني المقتدرين لفتح القمم الرفيعة ويكملان بعضهما البعض في هذا الطريق.

ووصف اللواء سلامي وحدة وتضامن الجيش والحرس الثوري بانهم مضرب للامثال وقال ان هذه الوحدة والتلاحم ستتعزز يوما بعد يوم وتزداد قوة اكثر من السابق للدفاع عن الشعب الايراني العملاق .

بدوره هنا اللواء موسوي تعيين اللواء سلامي قائدا للحرس الثوري وقال ان تاريخ الثورة الاسلامية برهن ان وحدة وتلاحم الجيش والحرس الثوري تزداد يوما بعد لتحقيق الاهداف المشتركة .

واكد ان الجيش والحرس الثوري هما في انسجام كامل في ظل ظرف مناسبة للغاية وقال انه واستنادا لتدبير الامام الخامئني ، لاينبغي ان نرضى بما نحن عليه اليوم ونامل كثيرا بان يزداد التلاحم بين الجيش والحرس الثوري في عهد قيادة سلامي للحرس الثوري وصولا الى تحقيق الاهداف السامية للثورة على وجه السرعة.

المصدر: وكالة فارس