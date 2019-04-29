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April 29 2019 - 21:07

مصرع عدد من عناصر العدوان بعمليات للجيش اليمني واللجان

منذ 1 ساعة 29 April، 2019
يمن98766666
اليمن - عربي وإقليمي

لقي عدد من عناصر العدوان السعودي الاميركي مصرعهم وأصيب آخرون الاثنين بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية بجيزان ونجران وعسير.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات للجيش السعودي في مركز العرر بجبل قيس بجيزان، وسقوط قتلى وجرحى بصفوف الجنود السعوديين”.

وأضاف المصدر أن “وحدة ضد الدروع دمرت مدرعة وآلية تحمل أفرادا بصاروخين موجهين في مجازة بعسير وسقوط عدد من المرتزقة بين قتلى وجرحى”، وتابعت “فيما دكت المدفعية تجمعات العدو قبالة منفذ علب وغربي مجازة، محققة إصابات مباشرة”.

وأكد المصدر “مصرع وإصابة مجموعة من مرتزقة الجيش السعودي إثر انفجار عبوة ناسفة بهم في موقع الحماد بقطاع نجران”.

المصدر: موقع انصار الله

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