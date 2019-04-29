مقتل 17 شخصا خلال أعمال عنف في اثيوبيا

لقى ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم خلال اليومين الماضيين في أعمال عنف وقعت في منطقة بني شنغول وغومز في غرب إثيوبيا.

وقالت المصادر المحلية في محافظة امهرة الشمالية إن “أعمال العنف اندلعت بين عرقيتي وغومز والامهرة قرب بلدة دانغور يومي السبت والاحد”، وتابعت “11 من الامهرة وستة من غومز قتلوا في أعمال العنف”.

ولفتت المصادر الى ان “الحصيلة قد ترتفع أكثر مع البحث عن مزيد من الجثث، وسط نشر وحدات الشرطة والجيش الفيدرالية في المنطقة لمنع استئناف العنف”، وأضافت “لقد تم إحراق نحو 25 منزلا في هذا العنف الذي بدأ بنزاع شخصي بين اثنين من عمال المزارع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية