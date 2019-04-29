مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان : سنحول تهديدات الحظر الاقتصادي الى فرص – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2019 - 21:07

مساعد الرئيس الايراني للشؤون الاقتصادية محمد نهاونديان : سنحول تهديدات الحظر الاقتصادي الى فرص

منذ 2 ساعة 29 April، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة