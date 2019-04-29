مصرع نحو أربعين شخصا جراء فيضانات في اندونيسيا

أدت فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة إلى مقتل نحو أربعين شخصا وفقدان أكثر من عشرة أشخاص في اندونيسيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث الاثنين أن “29 شخصا لقوا حتفهم وما لا يقل عن 13 آخرين فقدوا في إقليم بنجكولو في جزيرة سومطرة بفعل الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ أيام عدة”.

وتابعت الوكالة “في إقليم لامبونغ أدى انهيار أرضي أيضا إلى مقتل عائلة مؤلفة من ستة أشخاص وفي جاكرتا أسفرت الفيضانات عن مقتل شخصين على الأقل”.

ولفتت الوكالة الى انه “تم إجلاء 12 ألف شخص من سكان إقليم بنجكولو وألفي شخص في جاكرتا وألحقت أضرار بمبان وجسور وطرقات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية