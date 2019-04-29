غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها بمحلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2019 - 21:08

غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها بمحلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات

منذ 2 ساعة 29 April، 2019
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