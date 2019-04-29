غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها بمحلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2019 - 21:08
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واشنطن بوست: ترامب أدلى بأكثر من 10 آلاف تصريح "كاذب أو مضلل" بعد أكثر من 800 يوم له في الرئاسة
حزب الله: تصريح وزير خارجية نظام آل خليفة في البحرين بحق رمز كبير من رموز الشعب العراقي غير أخلاقي ويعكس خصاله المريضة
المركز الوطني للزلازل: الهزة الأرضية التي ضربت البقاع والشمال بلغت قوتها 3.7 درجات على مقياس ريختر
مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية: وصول أعداد من حشرة الخنفساء السوداء إلى لبنان وهي غير مؤذية
إنقاذ 19 شخصاً بينهم 10 أطفال من حافلة تضررت بانهيار صخري على طريق الهرمل - الضنية
وزير المالية عقد لقاءين مع فريق البنك الدولي ومسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي تحضيراً لبدء مناقشة الموازنة
النائب محمد رعد: الوضع الاقتصادي والمالي حرج ونحن نريد خفض عجز الموازنة لكن ليس على حساب ذوي الدخل المحدود
النائب جميل السيد من بعبدا: قبل المسّ بالحقوق ينبغي معالجة الهدر وتحسين الجباية وزيادة الإيرادات
الرئيس اميل لحود: معالجة المأزق الاقتصادي والمالي تكون باسترجاع ما نهب وليس من خلال المس بالرواتب والحقوق
وزير الصحة جميل جبق جال في الزهراني وصور: الحالة الاقتصادية سيئة لكن التقشف يكون في كل الأماكن ما عدا القطاع الصحي
النائب قاسم هاشم: مزارع شبعا لبنانية قبلكم وبعدكم ولا نحتاج الى نظريات جهابذة التبعية لإلحاقها بسيادة على قياس سياستكم
وزير الدفاع الروسي: يتم نقل المسلحين بعد القضاء على داعش من سوريا إلى آسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا
إعلام العدو: حريق في أحراج "كيبوتس نير عام" شرق بيت حانون بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة
المدعي العام الصهيوني يمهل نتانياهو أسبوعاً لطلب جلسة استماع للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده
السلطة الفلسطينية تجدد رفضها استلام أموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالحها "إذا كانت منقوصة"
هيئة شؤون الأسرى: قوات القمع في جيش الاحتلال اقتحمت عدة غرف في سجن عسقلان وحطمت مقتنيات الأسرى من دون أسباب
مصادر يمنية: مقتل عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي الأميركي بينهم قيادات خلال التصدي لزحف في البقع بنجران
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: واشنطن تريد استمرار العدوان ليستمر تدفق الأموال الخليجية إلى الخزينة الأميركية
مايك بومبيو: روسيا ستسعى للتدخل في الانتخابات الأميركية لعقود مقبلة وسنعمل على إحباط مساعيها
السودان: استئناف المحادثات بين المجلس العسكري وممثلي الاحتجاجات تمهيداً لتشكيل مجلس مشترك لإدارة البلاد
السودان: المجلس العسكري يطلب إعادة فتح الجامعات واستئناف الدراسة بعد انقطاع دام لأكثر من 4 أشهر
الجزائر: النيابة العامة تستجوب وزير المالية محمد لوكال بشأن قضايا مرتبطة بـ"تبديد" أموال عامة
بوركينا فاسو: 5 قتلى بينهم قس في هجوم نفذه مسلحون على كنيسة في سيلغادجي بشمال البلاد
نيجيريا: مقتل 5 جنود واعتبار 30 مفقودين في هجوم لبوكو حرام على قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد
أفغانستان: آلاف المندوبين يشاركون في اجتماع المجلس الكبير لمناقشة جهود السلام مع حركة طالبان
شركة الطاقة الروسية "غازبروم" تعلن أنها حققت قفزة في صافي الأرباح العام الماضي لتبلغ 22.5 مليار دولار
أندونيسيا: مقتل نحو 40 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة في جزيرة سومطرة
الحكومة الكوبية تدين تشديد العقوبات الأميركية غير القانونية ضدها وتدعو المجتمع الدولي إلى رفض هذا العداء لشعبها
واشنطن تحذر الدول الأوروبية من أن الاعتماد على شركة هاواوي لبناء شبكة 5G سيؤثر على تبادل المعلومات بين الطرفين
السلطات الانتخابية الإسبانية تمنع رئيس كاتالونيا السابق كارليس بوتشيمون من الترشح للانتخابات الأوروبية
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين سيارتين وانقلاب احداها بمحلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات
منذ 2 ساعة
29 April، 2019
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