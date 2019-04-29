سلسلة أخبار محلية متفرقة

– شعر سكان مناطق بعلبك والبقاع الشمالي وعكار وزغرتا وطرابلس عند الثالثة وسبع دقائق بعد ظهر اليوم بهزة أرضية خفيفة واستمرت لثوان، ولم تسجل أي إصابات أو أضرار.

– أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان 19 شخصا بينهم 10 أطفال، نجوا بأعجوبة من الإصابة على الأقل، بعدما تضررت الحافلة التي كانت تقلهم باتجاه الهرمل، نتيجة انهيار صخري، ومحاصرتهم بالثلوج في محلة نبع السكر على طريق الضنية- الهرمل.

وتوجهت فرق الاسعاف والطوارىء في الصليب الأحمر اللبناني- مركز الهرمل، بسيارات رباعية الدفع، إلى المكان، واستطاعت الوصول إلى الحافلة المحاصرة، ونقل ركابها إلى منطقة الهرمل بعد تقديم المياه والطعام لهم.

– احيا حزب الله واهالي بلدة علي النهري ذكرى مرور اربعين يوما على وفاة فقيد الجهاد والمقاومة علي احمد الجاروش ( ابو حسين ) في حفل تأبيني اقيم في حسينية البلدة وحضره حشد من الاهالي والفعاليات . واكد خلاله مسؤول القسم الثقافي لحزب الله في البقاع السيد فيصل شكر ان المقاومة في المنطقة لن ترتاح حتى ازالة الكيان الصهيوني من ارض فلسطين، وان كل مؤامرات العدو الامريكي والصهيوني ومن تبعهما لن تحول دون تحقيق هذا الوعد الالهي .

– أوقفت شعبة المعلومات في بلدة الصويري البقاعية 31 شخصاً من التابعية السورية (10 رجال – 10 نساء – 11 طفلاً) بجرم دخول البلاد خلسة على متن سيارة فان، فرّ سائقها الى جهة مجهولة. ‏سلموا الى القطعة المعنية مع سيارة الفان، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

– يستمع النائب العامّ المالي القاضي علي إبراهيم غدًا الى إفادةِ مالكِ المبنى المهجور في الديشونية – المنصورية الذي استاجرَته الجامعة اللبنانية في 1978 ، وهو منذ العامِ 1990 اصبحَ خارجَ الخدمة ولا زالَ مالكُهُ يتقاضى ايجارَه الى الان.

– أصدرت الهيئة العليا للتأديب قرارا يتعلق بملف المازوت في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أنزلت فيه عقوبات شديدة بحق موظفين، تراوحت بين الصرف وإنزال الفئة والإحالة على القضاء الجزائي.

ولفتت الهيئة إلى أن موضوع القضية يتعلق بأعمال فساد وهدر أموال عامة حصلت داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي ما بين العام 2008 و2014 وبلغت قيمتها التقريبية خمسة عشر مليار ليرة لبنانية قام بها مسؤولون ومستخدمون داخل المستشفى عبر تسهيل حصول شخص على مناقصة لتوريد المازوت إليها، حيث عمد الأخير ومن خلال الرشوة والخديعة إلى نسج علاقات مميزة مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس مصلحة إدارة الموارد والمشتريات مع موظفين آخرين شرعوا له الأبواب وأمنوا له كل ما يحتاجه لضمان إستمرار تدفق المازوت من مستودعاته وبكميات وهمية إلى خزانات المستشفى وبما يفوق بأضعاف حاجتها الفعلية.



– طقس ربيعي دافئ يشهده لبنان في هذه الأيام. وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة وانخفاض محدود بدرجات الحرارة وظهور طبقات خفيفة من الغبار.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية