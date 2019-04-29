“تيار الوفاء وحركة حق” في البحرين: الحكم الخليفي لن يسلم من سياسته بتدمير الوطن وإحراقه

قال “تيار الوفاء الإسلامي و حركة الحريات والديمقراطية(حق) عضوا “التحالف من أجل الجمهورية” في البحرين في بيان مشترك الاثنين “عمل النظام الخليفي(النظام الحاكم في البحرين) طوال الثمان الماضية على ارتكاب جريمة وفق القانون الدولي، إذ قام بنزع الجنسية الوحيدة عن مئات المواطنين، كما قام بترحيل العديد من أبناء الشعب المسقطة جنسيتهم، في ظاهرة لم تشهد في غير فلسطين المحتلة التي يعمل الصهاينة على استبدال شعبها الأصيل بشعب هجين ومستورد”.

واضاف البيان “صرّحنا مرارا بأن سياسة الحكم الخليفي في تدمير الوطن وإحراقه لا يمكن أن يسلم منها”، وتابع “قلنا بأن النظام الخليفي سوف يدفع كلفة سياسية واقتصادية وأمنية باهضة نتيجة حربه على شعب البحرين الأصيل”، وتابع “أعلن حمد بن سلمان آل خليفة عن إعادة جنسيّة 551 لأصحابها، وتزامن ذلك مع إعلان من داخلية النظام الخليفي أنّها طبٌقت نظام العقوبة (البديلة عن السجن) على 451 مواطنا، ممن تتراوح أحكامهم من السّنتين إلى 10 سنوات، مما أثار تساؤلات عدة حول طبيعة هذه الإجراءات وخلفياتها ونتائجها العملية على الساحة في البحرين، وفيما إذا كانت مرتبطة بحلحلة سياسية على مستوى معيّن”.

ولفت البيان الى ان “هذه الإجراءات لا ترتبط بأي نوع من التسويات أو المصالحات السياسية،أو بنية النظام الشروع في سياسات أكثر إنصافا، وإنما هي لتخفيف كلفة الحرب الشاملة على شعب البحرين الأصيل”، وتابع “هي إقرار بهذه الكلفة، وهي تراجع وهزيمة من طرف النظام، يريد أن يغلفّها بصبغة إنسانية، ويستخدمها لتلميع صورته الإجرامية، وبهذا وإن تصعيد الحكم السعودي في جرائمه والعدو الأمريكي في تهديداته يدعم هذا الفهم”.

وقال البيان إن “قضايا شعب البحرين هي وجودية وجوهرية ولا تتعلق بالقشور”، ولفت الى ان “شعب البحرين يسير في نضاله حتى تشكيل نظامه السياسي الجديد بإرادته الحرة المباشرة”، واشار الى ان “المرحلة الحساسة الحالية على المستوى الداخلي والخارجي تلعب في صالح الشعب”، وأكد على “استثمار تراجع النظام وهزيمته التي يريد أن يغلفها بالأكاذيب”، ودعا “للحضور الشعبي على الساحة والتحصّن بالوعي والبصيرة والاستعداد للمرحلة القادمة المهمة”.

المصدر: بريد الموقع