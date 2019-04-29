جميل السيد زار الرئيس عون: لمعالجة الهدر قبل المساس بحقوق الموظفين

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الاثنين النائب اللواء جميل السيد، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة.

وتحدث السيد بعد اللقاء حيث قال “البحث شمل مشروع الموازنة للعام 2019 ولا سيما الاقتراحات التي تتناول حقوق العسكريين في مختلف الاسلاك، وتم تداول عدد من الافكار والملاحظات”، وتابع “قبل المساس بحقوق الموظفين المدنيين والعسكريين، ينبغي معالجة الهدر المستمر وتحسين الجباية وزيادة الايرادات”، واضاف أن “قراءة متأنية لمشروع الموازنة تشير الى ان التخفيضات المقترحة تصيب الموظفين الاوادم لان الفاسدين يعتاشون من الرشاوى التي يحصلونها وليس من رواتبهم”.

وأوضح السيد “عرضت لرئيس الجمهورية ان القسم الكبير من التخفيضات المقترحة في مشروع الموازنة يتركز على العسكريين المتقاعدين في الاسلاك الامنية، مع العلم بأن ثمة مؤسسات فيها موظفون لا يعملون، وأخرى لا يحضرون، اضافة الى مؤسسات فيها هيكليات وتم تعيين كوادر فيها لكنها غير فاعلة”، وتابع “كذلك، غاب موضوع الاملاك البحرية عن المشروع، فضلا عن ان الاعفاءات الضريبية المقترحة تتنافى مع مبدأ المساواة بين اللبنانيين لأنها تعاقب من سدد الضرائب والرسوم وتكافىء من تخلف عن التسديد وخصوصا ان الاعفاءات تصل الى 90 %، وهذا مبدأ يتناقض مع الرغبة في تحسين الموازنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام