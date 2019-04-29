قائد في الحرس الثوري: سنرد بقوة على كل إجراء اميركي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2019 - 18:26

قائد في الحرس الثوري: سنرد بقوة على كل إجراء اميركي

منذ 2 ساعة 29 April، 2019
قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي فدوي
ايران - عربي وإقليمي

اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية  للشؤون التنسيقية الادميرال علي فدوي، تحركات الاعداء بانها دليل على قوة ايران وطريقها الصائب، مؤكدا بان الاميركيين تلقوا الرد القوي على كل اجراء قاموا به وسيكون الامر كذلك مستقبلا ايضا.

وفي تصريحه اليوم الاثنين امام حشد من الطلبة الجامعيين في جامعة “العلم والصناعة” بطهران، قال العميد فدوي، “انه لو نقوم باعدام مهرب فانهم يطبلون لذلك في وسائلهم الاعلامية لكننا نرى انهم يلتزمون الصمت ازاء اعدام 37 شخصا دفعة واحدة (في السعودية)”.

المصدر: وكالة فارس

التعليقات

ذات صلة