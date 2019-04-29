قائد في الحرس الثوري: سنرد بقوة على كل إجراء اميركي

اعتبر مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الايرانية للشؤون التنسيقية الادميرال علي فدوي، تحركات الاعداء بانها دليل على قوة ايران وطريقها الصائب، مؤكدا بان الاميركيين تلقوا الرد القوي على كل اجراء قاموا به وسيكون الامر كذلك مستقبلا ايضا.

وفي تصريحه اليوم الاثنين امام حشد من الطلبة الجامعيين في جامعة “العلم والصناعة” بطهران، قال العميد فدوي، “انه لو نقوم باعدام مهرب فانهم يطبلون لذلك في وسائلهم الاعلامية لكننا نرى انهم يلتزمون الصمت ازاء اعدام 37 شخصا دفعة واحدة (في السعودية)”.

المصدر: وكالة فارس