ايران تبحث مع العراق رفع التبادل التجاري لـ 20 مليار دولار

بحث الملحق التجاري الايراني في العراق مع مساعد وزيرالتجارة العراقية عادل المسعودي، أرضية تحقيق التبادل التجاري البيني المستهدف بـ 20 مليار دولار.

وبيّن الملحق التجاري ناصر بهزاد بانه و بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني و المسؤولين العراقيين لتسهيل التجارة بين البلدين ووضع الخطط التنفيذية لتنمية المبادلات التجارية والصناعية، فأن هذا الاجتماع يعتبر التمهيدي لرسم مراحل التعاون بهدف تحقيق مستوى 20 ملياردولار سنويا للتبادل التجاري.

ووصف بهزاد الاجتماع مع المسعودي بالايجابي مبيّنا أن تم بحث قضايا تصدير السلع الايرانية للعراق واقامة المعارض وتبادل الوفود التجارية وضرورة الاهتمام بالترانزيت والاستثمارات في مجال تأمين وتصدير المنتجات الصلبية ووضع الخطط الزمنية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية شلمجة (جنوب غرب ايران) – البصرة وقضايا اخرى.

يذكر أن حجم تجارة ايران مع العراق يبلغ حاليا 10 مليارات دولار سنويا.

المصدر: وكالة فارس