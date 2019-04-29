مسؤول روسي: قضايا المنطقة وحتى العالم لا يمكن حلها بدون مشاركة ايران

اعلن رئيس اللجنة الدولية للاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشوف ان الكثير من قضايا المنطقة بل وحتى العالم لايمكن حلها من دون حضور ايران .

وجاء تصريح رئيس اللجنة الدولية للاتحاد الروسي كنستانتين كاساتشوف اليوم الاثنين لدى استقباله رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في ايران كمال خرازي الذي يزور موسكو .

واكد كاساتشوف خلال هذا اللقاء اهمية دور ايران في المنطقة وقال ان الكثير من قضايا المنطقة وحتى العالم لايمكن حلها من دون ايران.

واشار الى تنامي التعاون بين البلدين برغم الحظر الاميركي وقال لحسن الحظ ان الحظر لم يحل دون تطوير العلاقات بين البلدين هذا الى جانب تنامي التعاون السياسي والاقتصادي والتعاون البرلماني ولاسيما التعاون الثلاثي مع تركيا .

المصدر: وكالة فارس