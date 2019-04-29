وزير المالية اجتمع بوفد من “البنك الدولي وصندوق النقد” قبيل بدء مناقشة الموازنة

عقد وزير المالية علي حسن خليل، في إطار التحضير لبدء جلسات مناقشة الموازنة الثلاثاء اجتماعين منفصلين، الأول مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار جاه، والثاني مع مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان نجلا نخلة.

وجرى البحث في أمور الموازنة العامة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تتضمنها والأرقام المتوقعة استنادا إلى المعطيات القائمة، كما جرى تبادل للآراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية.

وقد أثنى وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على “هذه الخطوات التي تعكس شفافية ووضوحا ومقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الحساس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام