لافروف: روسيا وبنغلاديش نحو تعزيز التعاون العسكري – التقني

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وبنغلاديش قد قامتا بتشكيل مجموعة عمل في مجال التعاون العسكري-التقني ستحدد الصفقات المحتملة في مجال توريد الأسلحة. وقال لافروف، في أعقاب مباحثاته مع نظيره البنغالي أبو الكلام عبد المؤمن، “يتطور التعاون الثنائي العسكري التقني بنجاح والذي يتمتع بتاريخ جيد. وقد تم تشكيل مجموعة عمل في مجال التعاون العسكري – التقني، وباشرت العمل الفعلي بهدف تحديد الاحتياجات الإضافية لأصدقائنا في بنغلاديش فيما يتعلق بالمنتجات الروسية الصنع ذات الاستخدام العسكري. وقال لافروف أيضا أن رئيس برلمان بنغلاديش ووزيرا المالية والتجارة بين المدعوين للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، معربا عن أمل الجانب الروسي لقبول مسؤولي بنغلاديش هذه الدعوة. وتنطلق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2019 في الـ 8-6 حزيران/يونيو المقبل

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية