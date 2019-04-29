الجيش اليمني واللجان يصدون محاولة تقدم للعدوان في جيزان

كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الاثنين زحفا لقوى العدوان السعودي الاميركي قبالة جبل قيس بقطاع جيزان .

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “المرتزقة حاولوا التقدم على مواقع الجيش واللجان قبالة جبل قيس من ثلاثة مسارات لكن المجاهدين تصدو لهم وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد”.

وأشار المصدر إلى أن “الزحف الفاشل استمر لست ساعات بمشاركة الطيران الحربي دون إحراز المرتزقة أي تقدم وعادوا منكسرين تاركين جثث قتلاهم في أرض المعركة”.

وأكد المصدر أن “عمليات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في تنكيل العدو السعودي ومرتزقة في جبهات الحدود حتى تحقيق النصر وإيقاف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم بحق أبناء الشعب اليمني الصامد”.

المصدر: موقع انصار الله