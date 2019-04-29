انطلاق مناورات “التفاعل البحري” الروسية الصينية

أعلن المكتب الصحفي لأسطول المحيط الهادئ الروسي الاثنين، انطلاق التدريبات الروسية الصينية تحت عنوان “التفاعل البحري-2019” رسمياً في الصين. وجاء في بيان المكتب الصحفي للأسطول “اليوم في ميناء تشينغداو الصيني، أقيم حفل الافتتاح الرسمي للتدريبات البحرية الروسية الصينية التفاعل البحري-2019”. هذا وجرت أخر مناورة تدريبية، روسية صينية، في الفترة من 21 إلى 28 تموز/يوليو 2017، في حوض بحر البلطيق، تحت عنوان “التواصل البحري – 2017″، وتألفت من مرحلتين، ساحلية وبحرية.

وتجدر الإشارة إلى أن السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، مثل الطراد فارياغ، والسفينتين الكبيرتين المضادتين للغواصات “الأميرال تريبوتس” و”الأميرال فينوغرادوف” والفرقاطة “سوفيرشينّي”، وسفينة الإنزال الكبيرة “أوسليابيا”، وسفينة الإنقاذ “إيغور بيلوأوسوف”وناقلة البحر المتوسطة “ايركوت”، شاركت في افتتاحية المناورات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية