السلطات الفرنسية تعلن توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لعمل إرهابي

أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين توقيف 4 أشخاص بينهم قاصر للاشتباه في تخطيطهم لعمل “إرهابي” يستهدف قوات الأمن خلال وقت قريب. وذكرت قناة “ال.سي.اي” نقلا عن مدعي عام باريس أن “الشرطة أوقفت يوم الجمعة الماضي أربعة أشخاص في إطار تحقيق أولي كان تم فتحه بداية شهر شباط/ فبراير الماضي حول احتمال حدوث عمل إرهابي إجرامي”.

وأوضحت القناة أن “الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم بعد أن حاولوا الحصول على أسلحة خلال الأيام الماضية”. من جانبه، قال وزير الداخلية كريستوف كاستانير في مؤتمر صحافي “لدينا أدلة كافية تشير لاحتمال وقوع اعتداء كبير”، وتابع “تم اعتقال أربعة أشخاص ووضعهم في الحجز الاحتياطي تحت سلطة النيابة العامة”. في السياق أيضا، أشارت قناة “ال.سي.اي” إلى أن “أحد الموقوفين الأربعة قاصرا وسبق أن حكمت عليه محكمة الأطفال عام 2017 بالسجن عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما بتهمة محاولته الذهاب لسوريا للانضمام لجماعات إرهابية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية