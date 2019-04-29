الشيخ عبد الرزاق: ما قاله جنبلاط مهين وخارج الوفاق الوطني

زار رئيس حركة “الإصلاح والوحدة” منسق اللقاء الاسلامي الوطني الشيخ ماهر عبدالرزاق على رأس وفد، راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور مهنئا بالعيد، كما زار النائب السابق كريم الراسي.

وأكد عبدالرزاق خلال جولته ان “أعياد المسلمين والمسيحيين هي مناسبات وطنية جامعة تحكي مشاعر اللبنانيين في وحدتهم الوطنية في نشر المحبة والتسامح”.

ودعا الى ان تكون هذه الأعياد “مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية وللخروج من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”. ودعا الحكومة الى “الإسراع في إخراج لبنان من ازماته”.

واعتبر عبدالرزاق ان “ما قاله وليد جنبلاط عن مزارع شبعا خارج الوفاق الوطني وهو إهانة الى أهالي شبعا وكل الشعب اللبناني”، وسأل: “من المستفيد من هكذا كلام أليس العدو الصهيوني أليس هذا الكلام يعطي ذريعة للعدو؟، فما قاله جنبلاط هو إيحاء من الخارج وهل هو مقدمة للرئيس الاميركي بأن يعطي مزارع شبعا للصهاينة كما أعطى الجولان والقدس”. داعيا جنبلاط الى التراجع.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام