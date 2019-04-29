انطلاق أعمال مجلس الوجهاء والأعيان في أفغانستان لبحث السلام والمصالحة

افتتح الرئيس الأفغاني أشرف غني، مؤتمر “اللويا جيرغا” المجلس الأعلى للوجهاء والأعيان في أفغانستان، لبحث عملية السلام والمصالحة. ويشارك في المؤتمر 3200 عضو ثلثهم من النساء، يشكلون كافة شرائح المجتمع من الشيوخ والشباب والسياسيين. وكانت بعض الشخصيات البارزة قد أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، من بينهم، عبدالله عبدالله رئيس السلطة التنفيذية، وحامد كرزاي الرئيس الأفغاني السابق.

وفي السياق نفسه، وصفت حركة طالبان اللويا جيرغا بالمؤامرة غير المقبولة، ودعت المواطنين لعدم المشاركة وحضور اجتماعاتها. ويشكل هذا القرار ضربة لجهود الرئيس غني الذي يسعى لحشد الدعم الشعبي له ولحكومته في الذهاب نحو التوصل لصفقة مع حركة طالبان وكبح جماح تمردها وإنهاء الصراع الدامي في البلاد، لكن أطرافاً رأت في الخطوة حملة انتخابية تصب لصالح غني. ومن جانبها فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة للغاية وأعلنت عطلة رسمية أسبوعاً كاملاً في كابول للحد من التنقلات العامة. ويعد مجلس “اللويا جيرغا” أو “المجلس الأعلى” بلغة البشتو أكبر تجمع شعبي تدعو إليها الحكومة في الأمور الحساسة والاستراتيجية ويشارك فيها ممثلين عن كافة القوميات والمذاهب والتيارات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية