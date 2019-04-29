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April 29 2019 - 08:04

انتخاب خمسة انفصاليين كاتالونيين مسجونين نوابا

منذ 34 mins 29 April، 2019
اسبانيا
أخبار دولية - اسبانيا

تم انتخاب خمسة انفصاليين كاتالونيين محتجزين ويخضعون للمحاكمة في مدريد لدورهم بمحاولة انفصال كاتالونيا عام 2017، نوابا يوم الأحد في الانتخابات الإسبانية التي فاز بها الاشتراكيون.

ومن بين هؤلاء نائب رئيس حكومة كاتالونيا السابق أوريول خونكيراس. المتهم الرئيسي في المحاكمة التي بدأت في 12 شباط/ فبراير، وهو يواجه عقوبة بالحبس قد تصل إلى 25 عاما في حال إدانته بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة في استفتاء العام 2017.

وانتخب خونكيراس نائبا بصفته زعيما لحزب “اليسار الجمهوري” الكاتالوني، بينما انتخب المسؤول السابق عن العلاقات الخارجية في حكومة كاتالونيا راوول روميفا سيناتورا،  كما تم انتخاب ثلاثة معتقلين انفصاليين آخرين هم يوردي سانشيز ويوردي تورول وجوسيب رول، وهم أعضاء في حزب “معا من أجل كاتالونيا”.

وحصلت الأحزاب الانفصالية الكاتالونية على 22 من أصل 350 مقعدا في البرلمان، ويمكن لها أن تؤدي دورا رئيسيا في المشوارات المرتقبة، خصوصا أن الاشتراكي بيدرو سانشيز فاز في الانتخابات من دون أن يتمكن من الحصول على الغالبية المطلقة وسيجبر بالتالي على بناء تحالفات مع أحزاب أخرى للتمكن من الحكم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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