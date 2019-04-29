الجيش السوري يستهدف مواقع المسلحين غربي حلب ويصد هجوماً لهم عند محيط البحوث العلمية

استهدف الجيش السوري مواقع للمسلحين غرب مدينة حلب بعد محاولتهم شن هجوم على نقاط الجيش في محيط مساكن البحوث العلمية غرب المدينة.

وأدى القصف المكثف الذي نفذه الجيش بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصورايخ الى تدمير مواقع للمسلحين غربي حلب، كما استهدف تجمعات لهم في محيط مساكن البحوث العلمية غرب المدينة، بعد محاولتهم شن هجوم على مواقع الجيش في ذلك المحور، ليفشل الهجوم ويحافظ الجيش السوري على مواقعه في محور البحوث العلمية – الفاميلي هاوس غرب حلب، دون أي تغيير في خارطة السيطرة.

وكان الجيش السوري صد هجومين متوازيين شنتهما فصائل تابعة لهيئة تحرير الشام الإرهابية على مواقعه قبل يومين في ريفي حلب الجنوبي والجنوبي الغربي.

وأفادت وكالة سانا، بأن الجيش السوري افشل محاولة تسلل مجموعة ارهابية تتبع لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي من محور الفاميلي هاوس على الأطراف الغربية لمدينة حلب وقتل على 3 إرهابيين. وذكرت الوكالة أن “اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين وحدات الجيش العاملة بريف حلب الغربي ومجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة حاولت التسلل نحو نقاط الجيش من محور الفاميلي هاوس على الأطراف الغربية للمدينة”. ولفتت إلى أن “الاشتباكات انتهت بإحباط محاولة تسلل الإرهابيين وإيقاع 3 قتلى في صفوفهم على الأقل وتدمير آليات كانت بحوزتهم وفرار من تبقى منهم”.

وتنتشر في الريف الغربي والجنوبي الغربي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية تتبع في أغلبها لتنظيم جبهة النصرة تعتدى على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة ما يتسبب بارتقاء شهداء ووقوع جرحى بين المدنيين.

المصدر: يونيوز