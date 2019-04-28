الشيخ القطان: إذا أرادوا محاربة الفساد عليهم إغلاق مزاريب الهدر الكثيرة

إعتبر رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أننا نعيش اليوم وضعا اقتصاديا صعبا جدا، وقال: “بما أن الموازنة اليوم على نار حامية فنحن نقول يجب أن تتناسب الموازنة مع الوضع الإقتصادي الموجود في البلد، ويجب أن لا يمس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومن غير المسموح أبدا على الطبقة الحاكمة والحكومة ومن يقوم بدراسة الموازنة أن يمس هاتين الطبقتين، بل لدينا مزاريب فساد وهدر كبيرة وكثيرة جدا فلذلك إذا أرادوا أن يحاربوا الفساد فعليهم إغلاق مزاريب الهدر الموجودة في البلد، حتى نتمكن من القيام بهذا البلد وأن يكون قويا وعزيزا ومواجها للتحديات”.

كلام القطان جاء خلال رعايته حفل تخريج أكثر من 100 من طلبة القرآن الكريم الذين شاركوا في الدورات القرآنية التي أقامها مركز عمر بن الخطاب في برالياس، بحضور فاعليات المنطقة وحشد من الأهالي والطلاب المكرمين في مركز جمعية قولنا والعمل في برالياس.

وقال: “خرج بعض السياسيين يقولون لنا مزارع شبعا ليست لبنانية والسؤال هنا لمصلحة من ان يقال مزارع شبعا ليست لبنانية، فهل ذلك لمصلحة لبنان والعرب والمسلمين، أم أن هذا الكلام يصب في مصلحة العدو الإسرائيلي الصهيوني الغاشم الذي يريد ان ينقض على لبنان وأن يحتله كله لو استطاع، ولولا معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان لما بقي لبنان، ولولا هذه المعادلة الماسية والذهبية لكان لبنان في مهب الأطماع الإسرائيلية من جهة والأطماع التكفيرية والإرهابية والظالمين من جهة أخرى، لذلك نحن نتمنى لهذه الحكومة أن تنجح وأن تعمل بصدق لمصلحة اللبنانيين جميعا، وعليها أن تراعي وضع اللبنانيين الإقتصادي الصعب لأن الفقراء في لبنان باتت نسبتهم عالية جدا، ونسبة البطالة باتت مرتفعة جدا”.

وكان الشيخ القطان تحدث عن أهمية ودور القرآن في إصلاح المجتمع، داعيا الحكام خاصة للعودة إلى القرآن والعمل به، كما وزع مع الهيئة التعليمية الإفادات والهدايا على المشاركين.

المصدر: الوكالة الوطنية