الشيخ قاسم: سنعمل لتكون الموازنة عادلة

شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلال احتفال تأبيني في كفرفيلا على أن “الحزب سيعمل على ان تكون الموازنة عادلة وتساهم في خفض النفقات والعجز، وعلى مكافحة الفساد وتحصين أموال الدولة المنهوبة والمهربة من دون ان نحمل الناس أعباء ضريبية جديدة”. وقال: “نحن مع خفض الرسوم على معاملات حصر الإرث وفرز الممتلكات وتسجيل المنازل والشقق وغيرها، لتمكين الناس وتشجيعهم على معالجة أوضاعهم وتسديد رسوم الدولة”.

ورأى سماحته أن “الموازنة يجب ان تعمل باتجاهين، شد الأحزمة وشحذ الهمم”، مؤكدا ان “حزب الله عكف على دراسة الأفكار العامة في الموازنة قبل ان تقدم لنا، ووضعنا القواعد المناسبة لموازنة افضل، وعندما أتتنا الموازنة كلفنا لجنة من الخبراء لدينا من الوزراء والنواب واصحاب الاختصاص، ليقدموا الاجابة على كل المواد المطروحة فيها، وسنعبر عن موقفنا داخل مجلس الوزراء ومجلس النواب على قاعدة ان يكون هناك عدالة واعتدال لمصلحة الشعب اللبناني”.

وانتقد الشيخ قاسم إعدام السعودية عددا من مواطنيها “من دون محاكمة عادلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية