النائب خريس من الخرايب: لموازنة تقشفية على مستوى الادارات والوزارات

رأى النائب علي خريس “ان الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له المنطقة لاسيما ايران والعراق وسوريا ولبنان ومن يعنى بالمقاومة في فلسطين نواجهه بالصمود وكذلك بالنسبة للمؤامرات والتحديات التي تستهدف ثوابتنا” مشددا على “أهمية وحدة الشعب الفلسطيني”، داعيا الفصائل الفلسطينية “لمواجهة هذا الحصار المالي والاقتصادي وكل ما يحاك من مؤامرات لاستهداف القضية الفلسطينية، ولا خيار لنا الا كما قال الرئيس نبيه بري في مؤتمر البرلمان الدولي “هي كلمتان الوحدة والمقاومة”.

كلام خريس جاء خلال احتفال تأبيني لرئيس المجلس البلدي الاسبق أحمد عزالدين في النادي الحسيني لبلدته الخرايب، حضرها اضافة للنائب خريس وفود رسمية وشعبية،

واستهل الحفل بآي من القرآن الكريم للمقرئ لبنان خضراخضر، تلاها كلمة حركة أمل ألقاها النائب خريس الذي تحدث عن مزايا الراحل وعن تاريخه الغني بعطاءاته ومواقفه الوطنية، مقدما التعازي باسم بري والحركة.

وعن الوضع الداخلي، قال خريس: “المطلوب ان نتمسك بالوحدة الوطنية وبصيغة العيش المشترك واليوم كل الانظار تتجه نحو الوضع الاقتصادي والمالي ونحن نعلم بأننا نمر في وضع صعب وبمرحلة محرجة، فنحن اليوم امام موازنة وهذا لم يكن بحاجة لنقاش كثيرا، واذا اردنا ان نصحح الوضع الاقتصادي والمالي ونحارب الفساد ونوقف الهدر نقول ان الحكومة هي المسؤولة اولا وعليها أن تبدأ بالادارات وتصحيح الاداء وعلى سبيل المثال يدخل الى مرفأ بيروت ألف مستوعب يتم مراقبة الربع منها فمن هنا نقول انه على الحكومة ان تقر موازنة تقشفية على مستوى الادارات والوزارات لكي نصل الى موازنة معقولة ومقبولة”.

وتابع: “اذا اردنا تصحيح الوضع اكثر علينا ان نفتش من الآن عن قانون انتخابي يجمع كل اللبنانيين وليس عندما نصل الى موعد الانتخابات بأشهر، فنحن في كتلة التنمية التحرير النيابية سنقدم قانونا انتخابيا جديدا يعتمد لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية وهذا بنظرنا يؤمن الانصهار الوطني ويبعد كل البعد عن الطائفية والمذهبية والمناطقية”، مؤكدا “ان هذا الاقتراح وهذا المشروع للنقاش بين الكتل النيابية وبين كل الاحزاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية