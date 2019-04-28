النائب قبيسي: لإقرار الموازنة ومعالجة أسباب الهدر

رعى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي احتفال تكريم الاطفال المتفوقين في اكاديمية قرية النجوم في النبطية، في حضور شخصيات ثقافية وتربوية وأهالي المكرمين.

استهل الاحتفل بالنشيد الوطني وكلمة لأهالي الطلاب ألقتها المربية غدير حوماني، وكانت كلمة لمديرة الأكاديمية المربية حنان شعيتاني، تلاها عرض للاطفال.

أما قبيسي فقال في كلمة: “ما رأيناه من هؤلاء الطلاب الصغار أمر نفاخر به ويبشر بالخير أن أبناء هذه المنطقة لا زالوا قادرين على العطاء في كل الميادين، فأبناء هذه المنطقة أعطوا كل إمكاناتهم وقدراتهم وضحوا بأجسادهم شهداء في المقاومة حتى كان النصر”.

وتحدث عن “الواقع الاقتصادي المتردي، وهو مأزق كبير نحن بأمس الحاجة للخروج منه. فالتدهور الاقتصادي سببه سوء الإدارة والهدر والفساد، وإذا أرادت الدولة ان تخرج من هذه الأزمة، ليس عليها أن تقر الموازنة بل إقفال كل الأبواب والأسباب التي أدت إلى كل هذا الواقع كالكهرباء التي تكلف خسارة ملياري دولار وهناك الجمارك، واذا عالجنا هذين الأمرين فقط، يمكن للدولة أن تستنهض واقعها الاقتصادي وتعالج مشاكلها، من دون أن نذهب إلى جيوب المواطنين والفقراء”.

ودعا الحكومة إلى أن “تتحمل مسؤوليتها على مستوى إقرار الموازنة ومعالجة أسباب الهدر على أسس علمية واضحة تعالج فيها كل المشاكل”.

ختاما، وزع قبيسي ومديرة الاكاديمية الشهادات على الطلاب والدروع التكريمية للأستاذة.

المصدر: الوكالة الوطنية