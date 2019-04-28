رئيس الوزراء الإسباني يعرب عن أمله بتشكيل حكومة مستقرة عقب الانتخابات

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن أمله بتشكيل حكومة مستقرة، عقب الانتخابات العاجلة التي تجري في بلاده الأحد. وقال سانشيز، في تصريحات خلال إدلائه بصوته، إن “بلادنا ديمقراطية، وأنا آمل أن يشارك الإسبان اليوم ويدلون بأصواتهم، ويستمتعون بيومنا الديمقراطي، بعد سنوات عديدة من عدم الاستقرار، سيكون من الواضح أمامنا أي إسبانيا نريد رؤيتها، سنكون قادرين على الوصول إلى الأغلبية البرلمانية، وستكون لدينا حكومة مستقرة قادرة على تولي زمام الأمور في المستقبل، وتكون قادرة على تأمين الأمور اللازمة التي تحتاجها بلادنا فيما يخص العدالة الاجتماعية والإجماع الوطني”. وأضاف “دعونا نجعل يوم الانتخابات بواباتنا إلى المستقبل”.

وتجري في إسبانيا الأحد انتخابات عامة عاجلة، يختار من خلالها الناخبون 350 نائباً في البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 36.89 مليون شخص، بينهم 2 مليون يقيمون بالخارج.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية