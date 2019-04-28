وصول الأسيرين المحررين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة

وصل الأسيران المحرران من سجون الإحتلال الإسرائيلي زيدان الطويل واحمد خميس إلى معبر القنيطرة، بعد إطلاقهما من سجون الاحتلال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.والأسير خميس فلسطيني من مخيم اليرموك جنوب دمشق، يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عاماً، حَكَمَت عليه سلطات الإحتلال بالسجن ثمانية عشر عاماً بعد تسلّله إلى موقع لجيش الإحتلال في الجولان المحتل عام ألفين وخمسة. والأسير المحرر زيدان الطويل من بلدة حضر في ريف القنيطرة، يبلغ من العمر سبعة وخمسين عاماً، دخل إلى فلسطين المحتلة من الجولان السوري عام الفين وثمانية، لتعتقله قوات الإحتلال بعد إطلاق النار عليه، ما تسبب له بإعاقة.

المصدر: قناة المنار