الأركان الايرانية: لا نريد إغلاق مضيق هرمز إلا اذا اضطرنا الأعداء لذلك

أكد رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري أن طهران “لا تريد إغلاق مضيق هرمز، إلا اذا بلغت ممارسات الاعداء حداً يدفعنا الى الاضطرار لذلك”. وقال باقري، في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى الثالث والعشرين لقادة ورؤساء قوات الشرطة، إن “القوات الايرانية المسلحة هي التي تتحمل مسؤولية الأمن في مضيق هرمز، وطهران تريد الأمن وابقاءه مفتوحاً وهو ما قاله المسؤولون مرات عديدة”. وأضاف أنه “كما تجتاز شحنات النفط والسلع التابعة لايران والبلدان الأخرى هذا المضيق، وكما أكد المسؤولون الايرانيون إنه إذا أراد أحد زعزعة أمنه فإننا سنواجهه”.

واردف “إن القطع البحرية الاميركية التي تجتاز مضيق هرمز عليها تقديم الايضاحات للحرس الثوري لأنه يتحمل المسؤولية في تأمينه، واستمر الاميركيون في هذا النهج لغاية أمس ولم نلاحظ تغييراً في سلوكهم في مضيق هرمز.” وفیما یتعلق بوضع حرس الحدود الإیرانیین المختطفین قال اللواء باقري إن “زملاءنا یتابعون هذه القضیة، وقد وعد رئیس الوزراء الباكستاني بمتابعة هذا الموضوع خلال زیارته إلى إیران، وآمل أن تتحقق النتائج فی المستقبل القریب.”

المصدر: فارس+ارنا