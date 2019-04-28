وصول #الأسيرين_المحررين زيدان الطويل وخميس الأحمد من سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى معبر #القنيطرة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 28 2019 - 12:51

وصول #الأسيرين_المحررين زيدان الطويل وخميس الأحمد من سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى معبر #القنيطرة (سانا)

منذ 32 mins 28 April، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة