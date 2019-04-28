وصول #الأسيرين_المحررين زيدان الطويل وخميس الأحمد من سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى معبر #القنيطرة (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2019 - 12:51
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التلفزيون السوري: وصول الأسيرين المحررين من سجون العدو الإسرائيلي زيدان الطويل وخميس الأحمد إلى معبر القنيطرة
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ان لم يعبر نفطنا من مضيق هرمز لن يعبر منه نفط آخر وسنغلق المضيق إذا تجاوز الأعداء الحدود
الخارجية العراقية تدين تصريحات لوزير خارجية البحرين تعرض فيها للسيد مقتدى الصدر بكلمات نابية
الخارجية العراقية تطالب البحرين باعتذار رسمي عن تلك الإساءة وعن مواقف الوزير البحريني التي تنتقص من سيادة البلاد
تظاهرة أمام سفارة البحرين في بغداد رفضاً لتصريح وزير الخارجية البحريني والتطاول على الرموز الدينية العراقية
تحالف الفتح في البرلمان العراقي لوزير الخارجية البحريني: اساءتكم لن تقلل من شأن السيد مقتدى الصدر
ائتلاف دولة القانون: وزير خارجية البحرين تهجم سابقاً على زعيم الائتلاف نوري المالكي قبل اساءته للسيد الصدر
وزير الخارجية التركي يبحث مع المسؤولين العراقيين في بغداد زيادة التبادل التجاري بين البلدين والملف الإيراني
اوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي في بغداد: من المفيد فتح منفذ حدودي جديد مع العراق ويكون لدينا خطوط لسكك النقل
محمد الحكيم: العراق يرفض اي عمليات عسكرية تجاه تركيا واوغلو أكد أيضاً رفض أنقرة استخدام العراق ضد اي دولة مجاورة
الخارجية العراقية: المنشور الصادر عن سفارة أميركا في بغداد الذي يستهدف دول الجوار ورموزها تجاوز على الاعراف الدبلوماسية
الخارجية العراقية تطالب السفارة الأمريكية بحذف المنشور المسيء والامتناع عن إصدار مثل تلك المنشورات مستقبلا
قائد القيادة المركزية الأميركية كينث ماكينزي: القوات الأميركية في العراق هي لمواجهة ايران ومستعدة للدفاع عن نفسها
رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني: الدول الغربية تلعب دوراً مخرباً للسيطرة على مصادر الطاقة في العالم الاسلامي
وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف: خياراتنا عديدة والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها
رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني: نتابع إذا ما كان يوجد هناك جواسيس من بعض القائمين على خطط وزارة النفط
وكيل وزارة النفط الكويتي: الكويت ملتزمة بحصتها المتفق عليها طبقا لاتفاق خفض الإنتاج وأسعار الخام الحالية عادلة
رئيس المجلس العسكري في السودان يشكر الاتحاد الإفريقي والسعودية والإمارات على مد يد العون للبلاد
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يدعو من يزعم أن اعتقال الرئيس البشير مسرحية إلى الذهاب لسجن كوبر للتأكد
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب متأثراً بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي بنيران جنود الإحتلال
مقتل 10 أشخاص ونزوح الآلاف اثر أمطار غزيرة تحولت إلى فيضانات وانزلاقات أرضية في سومارتا بإندونيسيا
الشرطة السريلانكية تعلن اعتقال شخصين هما المشتبه بهما الأساسيان في تنفيذ هجمات عيد الفصح الأحد الماضي
إسبانيا تجري انتخابات لاختيار رئيس للحكومة وسط توقعات بفوز رئيس الوزراء الاشتراكي المناهض لليمين المتطرف
زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو المدعوم من اميركا يدعو الجيش الى التوقف عن دعم الرئيس نيكولاس مادورو
قتيل و 3 جرحى في هجوم على معبد يهودي في ولاية كاليفورنيا الأميركية والرئيس ترامب يقول إن دافع الهجوم هو "الكراهية"
الأمين العام لحزب الله يتحدث الخميس 2 أيار الساعة 5 عصرا في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائد الجهادي مصطفى بدر الدين في ثانوية الإمام المهدي (ع) الحدث
وصول #الأسيرين_المحررين زيدان الطويل وخميس الأحمد من سجون الاحتلال الاسرائيلي إلى معبر #القنيطرة (سانا)
منذ 32 mins
28 April، 2019
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